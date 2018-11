Ci vuole un fisico bestiale…per sopportare il traffico nella nuova piazza Costituzione

Ci vuole un fisico bestiale, una forte e robusta costituzione fisica e mentale per sopportare in giorni di normale traffico l’innesto nella rotonda di Piazza Costituzione. La musica aiuta ed anche il clacson degli autisti, è un caos con smog che ci assale e stress che va a mille. Il problema c’è sempre stato, con o senza “rotondina” o rotonda, non oso immaginare cosa succederà (lo spero vivamente) quando sulle vie del commercio si riverserà in massa la folla festante.

Possibile che, non si sia potuto risolvere con le attuali strategie e studi scientificamente avanzatissimi; per cui meglio prima (immagine di inizio del ‘900), sani robusti ed in mezzo alla strada senza l’insalubrità acustica e dei fumi degli scarichi delle auto. Una proposta provocatoria (leggermente vera): chiudete le strade al traffico via Regina Margherita e via Regina Elena, o trovate una soluzione per l’attraversamento pedonale, da sempre il vero dilemma. Ne va in quel di Piazza Costituzione della sana e robusta costituzione dei cittadini.

Gianfranco Carboni

Ultima modifica: 25 novembre 2018