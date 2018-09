“Ci sentiamo dopo il Cagliari”, il nuovo programma di Radio Sintony con la voce in diretta dei tifosi del Cagliari

“Ci sentiamo dopo il Cagliari”, è il nuovo programma di Radio Sintony dedicato ai tifosi rossoblù. Un microfono sempre acceso, dopo il fischio finale di ogni partita, con la linea aperta ai supporters del nostro Cagliari da tutta la Sardegna e tutto il mondo allo 070666300. Potrete partecipare in diretta e dire la vostra opinione, libera e senza censure, raccontarci le vostre emozioni a caldo subito dopo il match a cominciare da Cagliari-Milan di domenica prossima. Alle 22,30 debutterà infatti il programma di Radio Sintony condotto da Jacopo Norfo e con ospite fisso in collegamento telefonico Davide Zedda, direttore di Blog Cagliari Calcio 1920. Le vostre analisi tattiche, la vostra gioia per la vittoria appena conquistata, oppure la delusione per un rigore negato o un gol mancato al novantesimo, la rabbia per il Var o l’esultanza per un risultato importante: sarete voi ascoltatori i veri protagonisti, potrete parlare senza filtri e anche in maniera critica e pungente se vorrete (con la semplice avvertenza di evitare un linguaggio volgare). Potrete descriverci come avete appena visto la partita direttamente con i vostri occhi, magari insieme agli amici allo stadio oppure in diretta dalle vostre case o dai bar e i club rossoblù sparsi in tutta l’Isola. Potremo tifare, festeggiare, esultare, recriminare a seconda dei risultati.

Radio Sintony, la frequenza che fa la differenza, ha deciso di tornare in campo nello sport e con entusiasmo farà questo regalo ai tanti sardi innamorati del Cagliari: vi darà voce subito dopo le partite, confrontando le vostre sensazioni con quelle degli altri sostenitori della squadra. Perchè dopo che avrete visto le partite su Sky o Dazn, è da quel momento che i nostri amici all’ascolto potranno “scatenarsi” con i commenti, e siamo sicuri che sarete tutti lì con noi. “Ci sentiamo dopo il Cagliari” è la trasmissione che potrete seguire, oltre che in Fm sulla radio, anche su www.sintony.it in diretta streaming (e in Real Audio in differita sui podcast, per chi in diretta si perdesse qualcosa o volesse riascoltarla anche il giorno dopo) e in diretta Fb sulle pagine di Radio Sintony, di Casteddu Online e di Blog Cagliari Calcio 1920. Inoltre potrete scaricare gratuitamente sul vostro Smartphone la App gratuita di Radio Sintony, che raggiungerà così tutti coloro che vivono oltre mare: sono tantissimi i tifosi pronti a seguirci da tutta Italia, tutta Europa e tanti paesi del mondo, comprese le migliaia di emigrati sardi fieri della bandiera rossoblù.

Jacopo Norfo condurrà in studio e darà la linea ai tifosi confrontandosi con loro insieme a Davide Zedda, che in diretta vi fornirà puntuali aggiornamenti sulle dichiarazioni post gara dell’allenatore Maran e dei giocatori rossoblù, oltre alle pagelle dei giocatori che apriranno ulteriormente il dibattito col pubblico. Ecco tutti i recapiti per partecipare da domenica prossima alle 22,30 a “Ci sentiamo dopo il Cagliari”: potrete chiamare per intervenire in diretta allo 070666300, oppure registrare i vostri messaggi vocali su Whatsapp al 3407459778. Vi invitiamo a usare sempre l’hashtag #cisentiamodopoilcagliari anche su Instagram e su Fb, magari postando le vostre foto all’uscita dalle partite. Su Radio Sintony da domenica prossima nasce infatti una nuova grande community dei tifosi del Cagliari: ci vediamo e …#cisentiamodopoilcagliari !

Ultima modifica: 11 settembre 2018