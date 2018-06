“Ci sono nudità”, facebook ferma pagina per la raccolta fondi del Sardegna Pride

Facebook ha eliminato la raccolta fondi per il #SardegnaPride, che aveva già raggiunto l’importante cifra di donazioni di mille e 500 euro, per segnalazioni di presunta “nudità”.

Lo comunica l’Arc cagliaritana. “Naturalmente siamo già in contatto con il Team Assistenza per annullare questa decisione: arbitraria e del tutto immotivata. Contiamo che tutto possa risolversi in tempi stretti, considerando che la segnalazione può essere stata solo frutto di un errore o di malafede.

Ad ogni modo”, aggiunge, “per chi ancora non l’avesse fatto o avesse ricevuto indietro la propria donazione, questi sono i nostri canali diretti: IBAN: IT07G0709604801000000004262 intestato a Associazione ARC Onlus

Paypal: https://www.paypal.me/associazionearc

o tramite la piattaforma Sardex.net

Vi ricordiamo che il Pride è autofinanziato ed è frutto del lavoro completamente volontario delle attiviste e degli attivisti delle associazioni promotrici e di tante altre persone che credono in questa grande festa politica di libertà, autodeterminazione e democrazia”.

Ultima modifica: 6 giugno 2018