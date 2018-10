Ci facciamo in 3! Apre il nuovo store Stile Alpino In via Newton 1, il “paradiso” per gli appassionati della montagna

Ci facciamo in 3! Sabato 20 ottobre Stile Alpino, lo store specializzato per appassionati outdoor e tempo libero all’aperto, apre a Cagliari in via Newton 1, il terzo negozio in Sardegna. Un successo tutto sardo iniziato dieci anni fa con il negozio in viale Marconi, diventato globale con l’e-commerce stilealpino.net a cui poi ha seguito un secondo punto vendita a Cala Gonone. Questo week end, in occasione del decimo anniversario dalla nascita, Stile Alpino vuole festeggiare la nuova apertura con due giornate speciali che si concluderanno domenica sera con brindisi e apericena.

Il nuovo store

Il nuovo spazio di via Newton 1, ancora più grande e con parcheggio privato a disposizione dei clienti, sarà in grado di soddisfare tutte le esigenze di abbigliamento tecnico e al passo con l’innovazione per l’escursionismo e il trekking e di attrezzatura specialistica per l’arrampicata e la speleologia. Insomma il nuovo Store Stile Alpino sarà sempre più il “paradiso” di ogni alpinista, escursionista e amante della natura, dove si potrà trovare la tradizionale professionalità del personale specializzato di Stile Alpino ma in ben 240 mq di scelta. Dalle giacche alle scarpe, fino agli zaini e agli accessori per l’arrampicata dei marchi più prestigiosi del settore con la nuova collezione autunno inverno 18/19: The North Face, Montura, Patagonia, Salewa, Marmot, E9, Salamon, La Sportiva, Garmont, Aku, Hoka, Ferrino, Deuter e non solo.

Il party “Ci facciamo in 3!”

Due giorni di grandi festeggiamenti e occasioni imperdibili. Sabato 20 e domenica 21 per tutti coloro che faranno acquisti nel nuovo store, Stile Alpino restituisce l’IVA con buono pari al 22% sull’importo dello scontrino da spendere per acquisti successivi. Inoltre durante tutta la giornata di domenica saranno offerti ai clienti omaggi e gadget e, tra tutti gli scontrini di acquisto del weekend, ne saranno estratti tre che si aggiudicheranno straordinari regali scelti appositamente per l’occasione.

Domenica 21 a partire dalle 18.30 fino alle 21.30 la festa entrerà nel vivo con musica e un’apericena con brindisi finale.

Info:

Evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/331432590739600/

www.stilealpino.net

Ultima modifica: 19 ottobre 2018