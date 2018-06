Christian Suriano, l’ultimo saluto del combattente nella sua amata casa di riposo

L’ultimo saluto a Christian sarà nella sua amata casa di riposo, in via Mar Tirreno a Flumini. Commuove tutti la storia di Christian Suriano, il direttore dell’ospizio di Quartu che si è arreso alla malattia dopo tanti mese da combattente, dopo averla affrontata con il coraggio e con lo spirito giusto, rappresentando un vero esempio. Domani i suoi funerali saranno celebrati alle 17 proprio lì, nella casa di riposo “Anni d’oro” che lui aveva portato avanti con grande passione. Questo il suo bellissimo ultimo post su Fb pubblicato lo scorso 4 giugno: “Chi affronta una malattia grave come il cancro tende ad affidarsi ciecamente e completamente al medico. Ma devi sapere che, oltre a seguire le terapie e le direttive dei medici, è fondamentale fare tutto ciò che è nelle TUE mani per facilitare la guarigione.

Non bisogna mai pensare di essere senza potere nei confronti del proprio tumore! Chi affronta la malattia con un atteggiamento vittimistico, pensa che l’unica cosa che può fare sia seguire le terapie e aspettare l’esito. Questo equivale a subirle, equivale e diventare succubi della malattia negando la propria esistenza fintanto che si ha il cancro.

Invece dentro di noi abbiamo un grande potere: quello di influenzare la nostra capacità di guarigione affrontando la malattia e le terapie con un atteggiamento attivo e partecipativo. Sto parlando di autoguarigione, così viene chiamata questa capacità innata dell’organismo di rigenerarsi, una risorsa naturale preziosissima che è insista in ognuno di noi.

Ippocrate, il padre della medicina, disse: “Il medico cura, la natura guarisce”. Voleva dire che il medico può prescrivere un trattamento, ma la possibilità di guarire è già scritta nella nostra natura di essere umani, fatti di mente e corpo, di cellule ed energia. Ho voluto citare questi pensieri perché rappresentano una possibilità una scelta che consapevolmente porto avanti in ogni momento

Anche quando i dolori sono insopportabili

Anche quando tutto diventa buio

Ecco perché è fondamentale circondarsi di persone positive, sorridenti,

Tutto può cambiare,

Prego, amo, sorrido. 🙏🏻 😊

Continuate a fare il tifo per me 💪 💪

Vi voglio Bene

Ultima modifica: 26 giugno 2018