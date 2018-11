Christian Solinas: “Zona franca, buona sanitÃ  e zero liste di attesa: cosÃ¬ cambieremo la Sardegna”

Le prime parole da candidato governatore del centrodestra Christian Solinas le ha pronunciate al Tg3 regionale: “Spero in una Sardegna vicina ai bisogni alle esigenze dei cittadini. In questi anni abbiamo visto una politica parlare un linguaggio diverso dai problemi della gente che si aspetta una buona sanità, zero liste d’attesa, continuità territoriale e zona franca: torniamo fra la gente e la cosa bella è stata oggi vedere tanta presenza di cittadini: ci siamo per restituire loro una speranza che ci sia più lavoro e che si possa stare bene in quest’Isola senza dover emigrare”.

Ultima modifica: 24 novembre 2018