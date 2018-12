Choc a Selargius, pitbull azzanna a un braccio bambino di 5 anni: il piccolo Ã¨ all’ospedale

Un bambino è stato azzannato ad un braccio dal cane di famiglia. Il fatto è accaduto oggi a Selargius. L’animale, un pitbull di cinque anni “buono affettuoso, giocherellone che ha sempre dormito in camera e mai fuori”, inspiegabilmente si è rivoltato contro il bimbo e lo ha azzannato. “Un cane abituato a stare dentro casa sin da cucciolo, super coccolato mai picchiato” eppure oggi ha morso con violenza il braccio “del suo padroncino”. Mentre il bambino era intento a disegnare sulla scrivania, si è avvicinato all’animale, come tante altre volte ha fatto, e ha allungato il braccio per accarezzarlo; il pitbull si è rivoltato e ha morsicato il piccolo, procurandogli gravi ferite all’arto superiore. Immediatamente soccorso, è stato trasportato presso un nosocomio della città.

Non è la prima volta che questa razza di cani si mostra improvvisamente aggressivo nei confronti di chi lo ha sempre amato e sfamato. Qualsiasi animale, comunque, può essere sopraffatto dall’istinto e rendersi pericoloso quando meno si ci aspetta; fa parte della loro natura.

Ultima modifica: 7 dicembre 2018