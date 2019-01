“Chiuso il centro di salute mentale di Assemini, ci rivogliamo alla Procura”

“Ieri pomeriggio il Centro di Salute Mentale di Assemini era chiuso. I pazienti che avevano appuntamento col loro medico hanno trovato chiuso. Sulla porta un cartello “Il Csm rimarrà chiuso il martedì e giovedì. Per le urgenze rivolgersi al Csm di Cagliari ovest”. L’Asarp rende pubblica una emergenza, il sindacato non ci sta e denuncia: “Questa interruzione e riduzione di un servizio sanitario pubblico è inaccettabile, oltre che gravissima. L’Associazione Sarda per l’Attuazione della Riforma Psichiatria, ha inviato una richiesta di incontro urgente con l’Assessore Arru e il Direttore Generale dell’Assessorato Giuseppe Sechi. Nei giorni scorsi è partita anche una segnalazione sulla gravissima situazione in cui si trovano ad operare i servizi di salute mentale, alla Procura e al Tribunale di Cagliari”, spiega la Presidente dell’Asarp Gisella Trincas.

Ultima modifica: 9 gennaio 2019