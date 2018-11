Chiesa di San Paolo, ritorna “Suoni d’Avvento”

Nell’ambito delle iniziative di preparazione al Natale, ritorna “Suoni d’Avvento” il consueto appuntamento musicale proposto dalla Parrocchia-Oratorio San Paolo di Cagliari. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, è un insieme di serate musicali a tema natalizio tenute da diversi cori giovanili, di bambini e ragazzi ed è rivolta a tutte le famiglie della città.

Il primo concerto avrà luogo domenica 2 dicembre nel salone parrocchiale di San Paolo in Piazza Giovanni XXIII a partire dalle ore 17.30. Gli appuntamenti domenicali, tre in tutto, vedranno l’alternarsi diversi cori. Apriranno la manifestazione i Black Soul Gospel Choir, diretti dal maestro Francesco Mocci, il 9 dicembre seguiranno i Polyphonica diretti dal maestro Franca Devinu per finire, il 23 dicembre, con la Scuola di Musica Don Bosco diretta dal maestro Veronica Pani. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Tutti i dettagli dell’iniziativa possono essere consultati sulla pagina Facebook dell’Oratorio Salesiano San Paolo di Cagliari al link https://www.facebook.com/Oratorio-Salesiano-San-Paolo-Cagliari-339781069564939/?ref=br_rs o richieste per telefono al numero 070/44264.

Ultima modifica: 29 novembre 2018