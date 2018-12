Chi vuol esser lieto sia, di diman non c’Ã¨ certezza !!! Buon Anno a Tutti, buon 2019 !!!

Tra il Governo Conte – Salvini-Di Maio, la Giunta Pigliaru e il Sindaco Zedda è difficile scegliere per guardare al 2019 e cercare di

fare gli auguri a parenti e amici. La Legge di Bilancio 2019 dello Stato, il Bilancio consuntivo della Regione Sarda, le promesse elettorali del Sindaco di Cagliari non sappiamo da dove cominciare per trovare buone notizie e prepararci al futuro . giovani e anziani, lavoratori e disoccupati, chi vive in strada e chi cerca una casa e

così … elencando.

Ma preferiamo fermare un attimo … tentare di guardare al domani e augurare a tutti BUON ANNO,

Buon 2019 : ” chi vuol essere lieto, sia; di diman non c’è certezza” !!!

Marcello Roberto Marchi

Ultima modifica: 31 dicembre 2018