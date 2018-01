Via Chessa e giunta Zedda in bilico, Psd’Az: “24 ore per decidere”

Zedda ha cacciato Gianni Chessa dalla giunta dopo l’accordo tra Psd’Az e Lega per le prossime politiche. E ora l’esecutivo di centrosinistra avrà i numeri? Decisive le prossime mosse del gruppo sardista seconda forza in consiglio comunale. Il gruppo, anche se con qualche diversa sfumatura, sembra orientato verso il sostegno all’esecutivo.

“E’ un giorno complicato per il gruppo noi non ce l’aspettavamo”, ha dichiarato in aula Monia Matta, capogruppo Psd’Az, “noi continuiamo a sostenere questo progetto, ma anche se non abbiamo condiviso alcuni passaggi, vogliamo credere in questo progetto. Ci prendiamo comunque 24 ore di tempo per decidere”. Franco Stara: “Noi ci dissociamo dai vertici del partito. Questa consiliatura andrà avanti. Noi siamo persone corrette. Chessa non ha grosse responsabilità. Il sindaco però rifletta perché la scelta potrebbe avere ripercussioni”.

Gabriella Deidda, consigliera Psd’Az, fedelissima dell’ormai ex assessore ai Lavori pubblici ha dichiarato lealtà alla giunta ma anche lei ha parlato di 24 ore di tempo per decidere.

Ferdinando Secchi, l’altro assessore Psd’Az in giunta, su faceboook ha dichiarato “sincera ammirazione e solidarietà al collega Gianni Chessa che sta pagando adesso in aula le scelte calate dall’alto per un accordo politico tra Psd’Az e Lega. Valuterò con molto scrupolo e attenzione come proseguire il mio impegno politico”.

Ultima modifica: 23 gennaio 2018