“Checco è stato minacciato o costretto a essere bullizzato? Facciamo togliere tutti i video da Fb e Youtube”

Facciamo il punto e ….. dedichiamo due minuti del nostro tempo a segnalare a Facebook e YouTube.

Checco è stato minacciato o costretto a comportarsi in quel modo? Oppure è stato indotto, per via di eventuali problematiche psicologiche?

In questo caso, il consenso può essere ritenuto comunque valido?

Sapeva di essere video registrato?

Infine, ha autorizzato la diffusione dei video?

L’analisi dei numerosi video caricati su Facebook e YouTube non permette di rispondere a tutte queste domande (probabilmente non esaustive). A seconda dei casi, peraltro, potrebbero emergere ipotesi di reato. Ma su questo punto, aspettiamo e vediamo che cosa potrà fare la magistratura ordinaria e minorile. Nell’attesa, temo molto lunga, il primo test per reperire tracce di umanità nelle persone che hanno caricato i video sul web, ha restituito un risultato (prevedibilmente) negativo. I video non sono stati eliminati. Rimangono allora due strade.

La prima, che ho già attivato ieri, consiste nel chiedere a Facebook e Google di oscurare i video che rimarranno, comunque, disponibili per l’autorità giudiziaria. La seconda strada (che è anche un test di cui spero di ricevere dai gestori dei social network i risultati), si riassume nel lanciare un nuovo appello: “dedichiamo due minuti del nostro tempo a segnalare almeno un video a Facebook o YouTube”. Vedremo se le ricerche scientifiche hanno ragione quando affermano che gli spettatori sono peggiori dei prepotenti. Ps: sul web ho contato la presenza di centinaia di video, post, foto, profili falsi e gruppi su Checco. Oscurare tutto questo materiale, richiederà molto tempo.

Ringrazio l’Avv. Domenico Galimi che da Londra mi aiuta a mantenere aperta la comunicazione con il team di Facebook e Google YouTube

