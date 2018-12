Prima la laurea, poi la borsa di studio con la possibilità di scegliere la sua nuova “casa”. Nessun dubbio per Chakib Bouderbali, 24enne algerino: “Cagliari è una bellissima città, ci vive gente accogliente e mi trovo bene”. Anche lui prende parte al progetto “Migrantour”, organizzato dalla onlus Amici di Sardegna: “Posso raccontare la mia cultura, il quartiere della Marina è simile a molti dell’Algeria, della Tunisia e del Marocco, perché provengono dalla stessa cultura, quella mediterranea”, spiega, sorridente, Chakib. Il suo sogno nel cassetto? “Diventare mediatore culturale ed essere d’aiuto ai migranti che vengono qui e che non sanno la lingua, per integrarli nella società italiana ed europea”. La speranza di venire in Italia, il 24enne algerino, inizia a coltivarla sei anni fa, con lo studio “dell’italiano. Finalmente sto realizzando il mio sogno”.