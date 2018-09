Cerco lavoro, mansioni contabili o segreteria

Cerco lavoro serio con mansioni contabili, amministrative o segreteria.

Sono laureata in economia e commercio. Ho maturato esperienza presso vari studi professionali e presso aziende per tenuta di contabilitĂ , prima nota, quadratura banche, dichiarazioni dei redditi, adempimenti fiscali vari, pagamenti online, varie.

Sono precisa, ordinata e puntuale. Mi piace il mio lavoro o lo svolgo con attenzione e impegno.

Sono capace di lavorare in autonomia. Mi inserisco facilmente in un nuovo contesto lavorativo con pochissimo affrancamento.

Ho sempre un rapporto gentile e cordiale con colleghi e clienti/fornitori.

Conosco diversi software, in particolare Profis. Non ho mai avuto grosse difficoltĂ nell’utilizzarne di nuovi.

Buona conoscenza del pacchetto office. Buona capacitĂ di linguaggio e di scrittura. Sono capace di scrivere lettere formali con linguaggio e formattazione corretti.

Cerco lavoro serio. Non mi interessano telemarketing o call center. Non accetto proposte lavorative senza contratto.

Sono sempre disponibile ad accrescere il mio bagaglio di esperienza anche imparando nuove mansioni e competenze.

Non fumatrice e non perditempo. Automunita.

Se cercate una persona seria, affidabile e con voglia di lavorare, potete contattarmi al 3489250087.

Tiziana M.

Ultima modifica: 12 settembre 2018