Celano shock, sfigurato dalla puntura di un insetto: l’occhio super gonfio del ciclista

A causa di una puntura di una vespa, il ciclista italiano Danilo Celano sarà costretto a saltare il Tour d’Occitanie. Si perché non si è trattata di una semplice puntura, come si può vedere dalle immagini postate su Facebook dallo stesso corridore della Caja Rural – RGA. L’insetto, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha punto il 28enne proprio sotto l’occhio che ha avuto una reazione allergica e per evitare di assumere sostanze dopanti e andare contro al regolamento, non potrà assumere alcun prodotto per cercare di lenire la situazione.

Ultima modifica: 14 giugno 2018