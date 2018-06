C’Ã¨ il funerale, il dolore dei parenti, ma il cancello del cimitero di Capoterra ha la porta sbarrata

C’è il funerale, il dolore dei parenti, ma il cancello del cimitero di Capoterra ha la porta sbarrata: esplodono le polemiche, i familiari non ci stanno. “Non so di chi possa essere la responsabilità e secondo me va cercata per risolvere un disagio di questo tipo. Lo ha risolto il sindaco chiamato al cellulare dai parenti del morto. Lo scrivo senza accanimento ma perché non accada più visto che non è la prima volta. Arrivare distrutti dal dolore davanti al cimitero e trovare il cancello chiuso non è cosa decorosa per una comunità. Zio Mario forse ci avrebbe riso sopra… oppure no…A tutti noi rimane l’amarezza di una brutta esperienza che si aggiunge al dispiacere della perdita di un caro. Riposa in pace ora zio Mario”. E tutto il paese ne discute.

Ultima modifica: 16 giugno 2018