Catturato e arrestato Cesare Battisti: si nascondeva in Bolivia

Cesare Battisti è stato arrestato in Bolivia. L’ex membro dei Proletari armati per il comunismo (Pac), condannato in Italia a due ergastoli per quattro omicidi, è stato preso a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia. Lo riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net

Battisti si era dileguato dopo l’ordine di arresto emesso da Luiz Fux, giudice del Tribunale Supremo brasiliano, seguito dal decreto di estradizione firmato dal presidente uscente Michel Temer. Alla cattura hanno partecipato anche agenti italiani e brasiliani.

La notizia è data dai media brasiliani che citano Filipe Martins, consigliere speciale del nuovo presidente della repubblica Jair Bolsonaro.

Martins su Twitter: – “Il terrorista italiano Cesare Battisti è stato arrestato in Bolivia e sarà presto portato in Brasile, da dove verrà probabilmente mandato in Italia, così da poter scontare l’ergastolo secondo la decisione della giustizia italiana”.

Il figlio del Presidente del Brasile, Eduardo Bolsonaro, in un tweet in italiano scrive, indirizzandosi anche a Matteo Salvini: “Il Brasile non è più terra di banditi. @ matteosalvinimi , il “piccolo regalo” è in arrivo”.

Matteo Salvini: “Ringrazio per il grande lavoro le Forze dell’Ordine italiane e straniere, la Polizia di Stato, l’Interpol, l’AISE e tutti coloro che hanno lavorato per la cattura di Cesare Battisti, un delinquente che non merita una comoda vita in spiaggia, ma di finire i suoi giorni in galera. Grazie di cuore al presidente e al nuovo governo brasiliano per il mutato clima politico che, insieme a un positivo scenario internazionale dove l’Italia è tornata protagonista, hanno permesso questo successo atteso da anni, grazie alle Autorità boliviane e alla collaborazione di altri Paesi amici. Il mio primo pensiero va oggi ai famigliari delle vittime di questo assassino, che per troppo tempo si è goduto una vita che ha vigliaccamente tolto ad altri, coccolato dalle sinistre di mezzo mondo. È finita la pacchia. ”

Ultima modifica: 13 gennaio 2019