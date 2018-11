Cattivo odore, Farma-Derma ritira lo spray nasale Ialoclean

La società Farma-Derma ha ritirato dal mercato lo spray nasale Ialoclean. Nello specifico si tratta del lotto 517Z con scadenza fissata al giugno 2020. Lo riferisce una nota dell’azienda Farma-Derma pubblicata negli avvisi di sicurezza del Ministero della Salute: “A seguito di alcune segnalazioni di odore non conforme ricevute sul lotto del prodotto indicato sono stati effettuati dei controlli”. Il loro esito ha portato a stabilire che alcuni pezzi del lotto ritirato “possono essere fuori specifica per i parametri relativi a odore, ph, microbiologia. Il rischio associato è l’utilizzo di un prodotto potenzialmente contaminato da parte del consumatore”. A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto con le caratteristiche segnalate, di NON consumarlo!Dunque, chi avesse acquistato lo spray, deve riportarlo al punto vendita.

Ultima modifica: 29 novembre 2018