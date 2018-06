In Cattedrale a Cagliari concerto inaugurale del Festival organistico internazionale

Con un concerto dell’organista danese Lars Frederiksen venerdì 29 giugno alle 20 nella Cattedrale di Cagliari prende il via la IV edizione del “Festival organistico internazionale,” promosso dal Conservatorio di Cagliari, con la direzione artistica di Angelo Castaldo.

“Trascrivere. Ripensare. Improvvisare”: è questo il leitmotiv della rassegna, dedicata all’improvvisazione, alle trascrizioni ed alla composizione di nuove musiche per organo.

Il concerto di venerdì sarà un’anteprima della nuova stagione del Festival, che proseguirà in autunno, con un cartellone vario e articolato. Dall’1 al 5 ottobre l’appuntamento sarà con la consueta “settimana organistica”: sono previste una conferenza/concerto del musicologo Roberto Milleddu, nella Chiesa del Santo Sepolcro, dove saranno coinvolti gli allievi della classe del professor Angelo Castaldo, un seminario del docente Emilio Capalbo e un concerto, una masterclass e un seminario dell’organista svizzero Theo Flury, docente al Pontificio Istituto di Musica Sacra a Roma ed improvvisatore di fama mondiale.

Venerdì 23 novembre sarà la volta della scuola di organo del Conservatorio “Canepa” di Sassari che sarà ospite in concerto alla Cattedrale di Cagliari.

Chiuderà il Festival, il 14 dicembre, una serata – evento in cui saranno eseguiti in prima assoluta brani per organo e vari organici appositamente scritti per il “Festival” dagli allievi di Composizione del conservatorio di Cagliari (sono gli studenti delle classi dei docenti Capalbo ed Angelo Guaragna).

