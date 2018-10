Casting call: cercasi uomini e donne per il nuovo film di Salvatore Mereu

CASTING CALL: cercasi figure per piccoli ruoli e figurazioni per il lungometraggio ASSANDIRA di Salvatore Mereu.

La Viacolvento srl, ricerca, per il nuovo lungometraggio ASSANDIRA di Salvatore Mereu, le seguenti figure:

РFIGURAZIONI Uomini e donne dai 18 ai 65 anni di nazionalità italiana.

РPICCOLI RUOLI Bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 16 anni, di nazionalità

italiana. Non è richiesta nessuna esperienza pregressa.

РPICCOLI RUOLI Donne dai 20 ai 65 anni di nazionalità italiana, preferibilmente con esperienza.

I partecipanti devono essere residenti a Cagliari o nei paesi nelle immediate vicinanze: Quartu, Selargius, Settimo San Pietro, Dolianova, Sinnai, Quartucciu, Burcei, Assemini, Capoterra, Elmas, Sestu, ecc.

Per partecipare inviare un email a assandirafilm@gmail.com entro mercoledì 3 Ottobre 2018, riportando il proprio nominativo, l’età, la residenza e il numero di cellulare. Allegare due foto recenti in primo piano, senza occhiali da sole e una foto a figura intera. I candidati devono essere residenti o domiciliati in Sardegna. Le riprese si svolgono in Sardegna nel mese di Ottobre.

Per informazioni: tel. 3662691377 e-mail assandirafilm@gmail.com

