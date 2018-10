Castiadas nel caos per la pioggia, si pensa all’evacuazione di alcune zone del paese. La notizia è stata pubblicata poco fa dall’ottimo giornale online IlSarrabus.news che sta aggiornando la popolazione della zona: “Si pensa all’evacuazione dei cittadini da alcune zone del territorio comunale- si legge su www.ilsarrabus.news- in municipio è riunita una task force coordinata dal sindaco che sta organizzando le operazioni di messa in sicurezza della cittadinanza. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, attrezzati anche con mezzi anfibi, i volontari della Crov di Villasimius e le forze dell’ordine. Sarà una nottata difficile sia per i cittadini che per le forze in campo”.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018