Castiadas, con l’auto in panne sulla ss125 in mezzo al nubifrago: salvato

Si è trovato ieri pomeriggio con l’auto in panne a causa delle abbondanti piogge sulla statale 125 all’altezza di Olia Speciosa, nel territorio di Castiadas, una delle zone più colpite dal maltempo. Preso dal panico, l’uomo, un tecnico che si stava recando in una delle località isolate dalle condizioni meteo e sprovviste di energia elettrica, per installare un gruppo elettrogeno. Ma non riusciva a scendere dall’auto nonostante i richiami di una pattuglia di finanzieri della Tenenza di Muravera. La prontezza dei militari ha consentito di trarre in salvo il tecnico che preso atto della situazione nonostante la carreggiata invasa da un vero e proprio torrente d’acqua, si sono avvicinati al veicolo, portando via l’uomo e mettendolo in salvo.

Ultima modifica: 11 ottobre 2018