Castelsardo, ladri scatenati nelle case al mare: “Dalla nostra hanno preso pure iPhone e Ipad”

Una scia di furti compiuta nell’ultima domenica di agosto, nella zona marina di Castelsardo, a Lu Bagnu. I ladri sono entrati in azione approfittando, molto probabilmente, del fatto che nel corso della giornata le case fossero vuote, tra chi si trovava al mare e chi a fare spese. Ed è proprio quest’ultimo il caso di una coppia che ha un appartamento in una delle vie centrali di Lu Bagnu, via Veneto. Alex Bramanti, architetto di 46 anni di Lodi, insieme a sua moglie Daniela, ieri (domenica 26 agosto 2018, ndr) sono usciti di casa verso le 11 e, al loro ritorno, l’hanno trovata messa a soqquadro: “La porta abbattuta, le valigie rovesciate e aperte sopra i letti. Hanno rubato un iPhone, un Ipad, una carta bancomat, carte di credito, tessera sanitaria, cento euro e addirittura lampadine, le seconde chiavi dell’automobile e un paio di scarpe”, racconta, contattato da Cagliari Online, l’architetto lombardo.

“Quella di via Veneto è la nostra seconda casa, è dentro un condominio-residence nel quale in tanti hanno la classica abitazione per le vacanze. Sono entrati anche al piano terra, da un nostro vicino, e da una signora che però era in casa. Sono scappati dalla finestra”, spiega Bramanti, “ho già fatto regolare denuncia ai carabinieri, hanno detto che sono già sulle loro tracce e che in tanti, in paese, hanno notato due giovani a bordo di un’automobile che, proprio ieri, suonavano i campanelli delle case. Speriamo che riescano a beccarli”.

Ultima modifica: 27 agosto 2018