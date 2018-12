Castelsardo, super Capodanno col concerto di Gianna Nannini

Il concerto della regina del rock italiano sta attirando nell’antico borgo dei Doria migliaia di persone. Il Comune di Castelsardo, d’intesa con il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha adottato alcuni provvedimenti per tutelare la sicurezza e la salute collettiva. Tra gli accorgimenti per fare fronte alle tante richieste anche l’installazione di due maxischermi (ledwall amplificati) in via Roma per consentire di seguire il concerto anche a coloro che non potranno più accedere a Piazza Nuova una volta raggiunti le 7.500 persone previste dalla capienza.

Gli altri spettacoli. Proseguono con grande successo gli eventi del ricco programma predisposto per il Natale ed il Capodanno. Venerdì sera il coinvolgente concerto Gospel, nella parrocchia di Lu Bagnu del gruppo statunitense dei The Anointed Believers, mentre per quest’oggi, nella piazza nuova alle 17, con replica alle 18, è previsto lo show di clownerie e acrobatica sul filo, “Solo con la Luna”, di Federico Bassi, un progetto che utilizza acro-yoga, acrobalance, danza e funambolismo, con una caratteristica struttura a mezza-luna che bilancia una corda tesa. Per domenica 30 dicembre è previsto, invece, sempre in Piazza Nuova alle 18, lo spettacolo “Saman” della compagnia “Shedan Fire Theatre”, al secolo Sheila Suozzi e Daniele Migheli, si tratta di una rappresentazione di Teatro/Fuoco, dove raccontano una pratica sciamanica esistente fin da tempi antichissimi presente anche nella cultura della Sardegna, dove uno sciamano attraverso un rituale mistico richiama a se uno spirito nato dal fuoco che gli tramanderà la sua conoscenza. Il tutto caratterizzato da scenografie, costumi, musiche, danze ed ovviamente effetti pirotecnici.

Ordinanze per il Capodanno in Piazza. In occasione della notte fra il 31 dicembre 2018 ed il 1° gennaio 2019 l’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco, organizza la XVIII edizione del Capodanno in piazza, con grandi eventi di spettacolo che dovrebbero andare avanti sino alle ore 2,30 del 1° gennaio 2019. L’evento, potrebbe attrarre a Castelsardo molte migliaia di persone, per questo, d’intesa con il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sono stati adottatati dall’amministrazione comunale una serie di provvedimenti e prescrizioni in materia di pubblica sicurezza, igiene pubblica, salvaguardia della salute collettiva.

Dalle 18 del 31 dicembre sino alle 8 del primo gennaio in tutto il territorio comunale è vietato il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e lattine; divieto inoltre per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli operatori su area pubblica, i titolari di esercizi commerciali di somministrare e vendere per asporto su area pubblica bevande, anche analcoliche, in lattine e contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.

Nelle giornate del 31 dicembre e del 1°gennaio è vietato inoltre nei luoghi in cui sono previsti i grandi eventi (piazza Pianedda, piazza Nuova e strade adiacenti e nelle aree nelle quali saranno installati i maxi schermi (via Roma e via Sedini) l’introduzione di bottiglie o bicchieri di vetro, lattine, bottiglie di plastica, salvo che non siano prive del tappo, oggetti contundenti, taglienti, spray urticanti e petardi o altri materiali esplodenti o pericolosi. Nelle stesse giornate è vietato inoltre, salvo specifica autorizzazione preventivamente rilasciata dal competente ufficio di polizia amministrativa, in tutto il territorio comunale, l’utilizzo di materiale esplodente o incendiario (petardi, razzi di segnalazione, ecc.)

Fuochi artificiali ed ordinanze specifiche. Uno dei principali eventi in programma la Notte di san Silvestro è costituito dallo spettacolo pirotecnico effettuato dalle terrazze del Castello allo scoccare della mezzanotte del giorno 31 dicembre 2018. Per circa 20 minuti il cielo sopra Castelsardo si riempirà di luci e colori, che rifletteranno nelle acque del Golfo dell’Asinara, grazie alle scenografie ed agli artifizi realizzati da Matteo Oliva. Si tratta di oltre 4.000 esplosioni, con 800 colpi di mortaio, ai quali vanno aggiunte le 2.500 scie colorate.

In considerazione che, soprattutto in presenza di vento, ceneri o residui dei fuochi artificiali potrebbero cadere nelle vicinanze del Castello dei Doria è stata emanata una specifica ordinanza, finalizzata ad evitare potenziali rischi per l’incolumità pubblica, di divieto di transito pedonale e di sosta sulle aree pubbliche e private, prive di coperture (tende, ombrelloni, ecc.) ad una distanza inferiore a 50 metri dalle terrazze del Castello dei Doria, nel breve periodo nel quale si svolge lo spettacolo pirotecnico ed esattamente fra le ore 23,55 del 31 dicembre e le ore 0,25 del 1° gennaio.

Viabilità. Sarà vietato il transito dalle ore 18,00 alle ore 6,00 nelle vie: Nazionale (dall’incrocio con via Brigata Sassari a quello con via Trieste e Piazza Pianedda), Roma (dall’incrocio con via Salvino all’incrocio con via Sedini), Colombo (dall’incrocio con via Sedini all’incrocio con via Lussu), Via Sedini (dall’incrocio con via Roma all’incrocio con via Rossini), via Cagliari (dall’incrocio con via Sedini all’incrocio con via Dei Mille) Via Diaz e via Regina Elena, via Mameli (dall’incrocio con via Sedini all’incrocio con via Colombo).

Nelle stesse aree interessate dal divieto di transito, fatta eccezione per via Diaz e via Regina Elena, è istituito anche il divieto di sosta a partire dalle ore 15 del 31 dicembre e fino alle ore 6,00 del 1° gennaio. E’ vietata la sosta, altresì nella via Brigata Sassari (dall’incrocio con via Nazionale all’incrocio con via Lussu (al fine dell’istituzione di un doppio senso per le emergenze.

Per l’occasione è istituito il servizio per la rimozione dei veicoli che dovessero violare le suddette prescrizioni, nonché intralciare il traffico nelle vie Salvino, Città regie, Bixio (compreso il tratto finale di via Dei Mille), Colombo, Giua, Vespucci, Giovanni XXIII, Lungomare Anglona, via Sedini ed in ogni altra via d’esodo.

Aree parcheggio. Un servizio navetta, in grado di trasportare circa 500 persone ogni ora, collegherà i parcheggi di Lu Bagnu con il lungomare Anglona, Il servizio sarà attivo dalle ore 18 alle ore 5 del mattino successivo. Le fermate saranno: parcheggio Sunaiola (consigliato per i Bus), parcheggio Sant Angeli (di fronte al bar Papillon), Palazzo Americani, Area Rifornitore, Parcheggio Sacro cuore (davanti Ristorante Da Ugo). Il punto esatto delle fermate della navetta sarà segnalato da appositi cartelli.

Si consiglia, soprattutto ai bus, di raggiungere Castelsardo da Multeddu, percorrendo la circonvallazione, arrivare al parcheggio dello stadio comunale di via Sedini, far scendere i passeggeri e parcheggiare a Multeddu o Lu Bagnu (Sunaiola), per poi tornare nel parcheggio dello stadio, all’orario convenuto, per il rientro.

Capienza. L’area dello spettacolo, area rossa che comprende la Piazza nuova, la piazza Pianedda e le vie adiacenti, sarà accessibile attraverso quattro varchi muniti di conta persone, ubicati in Via Roma, all’incrocio con via Trieste, in Piazza Pianedda, all’incrocio con via Nazionale, in via Colombo all’incrocio con via Lussu, e in via Sedini all’incrocio con via Cagliari. La via Diaz sarà utilizzata invece sono come via per l’esodo ma non per l’accesso. Il numero di persone che potrà accedere all’area rossa è stato fissato in 7.500, non appena si raggiungerà tale numero i varchi verranno chiusi e sarà del tutto inutile accalcarsi per cercare di entrare. Le persone che non troveranno posto nell’area del concerto, potranno assistere allo spettacolo attraverso dei maxischermi (ledwall amplificati), che saranno installati in via Roma: uno al tornante nei pressi del tabacchino e l’altro all’altezza del ristorante Sale e Peppe e del Bar Roma.

Dispositivo sicurezza. Imponente il dispositivo di sicurezza. Oltre alle forze dell’ordine, presenti anche con squadre speciali e personale in borghese, coordinate dalla Questura e dal Comandante dei Carabinieri di Porto Torres, alle dirette dipendenze del Comune e sotto il coordinamento di Gianfranco Murenu e del comandante della Polizia municipale Lino Addis, ci saranno 11 vigili urbani (4 provenienti dal Comune di Porto Torres), 96 addetti alla sicurezza ed all’antincendio, con abilitazioni al rischio grave. A questi vanno aggiunti 12 body guard per la sicurezza dell’area palco e della band, i volontari della protezione civile, 25 persone e 4 mezzi, e 20 barracelli, provenienti anche da compagnie di comuni dell’hinterland. Per un totale che supera i 200 addetti.

Dispositivo sanitario. Il dispositivo sanitario, organizzato d’intesa con AREUS e servizio 118, si compone di un Posto medico avanzato (PMA), una sorta di ospedale da campo, che sarà allestito nei locali sotto piazza Pianedda (punto informazioni pro loco), ed avrà 10 posti letto e la presenza di medici ed infermieri. Inoltre saranno presenti 8 ambulanze, due delle quali medicalizzate, per un totale di 40 addetti sanitari.

Ultima modifica: 29 dicembre 2018