Case parcheggio di Is Mirrionis e Mulinu Becciu: “Viviamo in condizioni assurde, per le elezioni si ricorderanno di noi?”

Buongiorno casteddu on line innanzi tutto auguri di buon anno, siamo delle famiglie che vivono nelle case parcheggio¬† di is mirrionis e di mulinu becciu che reclamiamo da tantissimi anni al Comune di Cagliari ed alla Regione del fatto che viviamo in queste casette di 41mq in 4 e 5 componenti familiari e si vive un p√≤ stretti per non parlare del bagno piccolissimo senza bidet e finestra, per non parlare della tanta umidit√† che c’√® ecc…. Noi intestatari chiediamo al comune oppure alla regione di creare un bando per poter avere una casa con qualche metro quadro in pi√Ļ 50/55 perch√® non abbiamo spazio i figli crescono.

Siamo con il contratto provvisorio  da tantissimi anni con regolari pagamenti di locazione.

noi ringraziamo il servizio di casteddu on line

sperando che adesso che ci sono pure le votazioni regionali cambierà qualcosa

grazie distinti saluti

Ultima modifica: 4 gennaio 2019