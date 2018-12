Case, negozi e officine di artigiani: un nuovo rione dentro la Stazione di Cagliari

Case, negozi e officine di artigiani. Tutto nel parco ferroviario della Stazione Fs di Cagliari, nelle aree dismesse tra vecchi binari e capannoni in disuso. Il progetto è nero su bianco negli indirizzi del nuovo puc (questi giorni in discussione in consiglio comunale), dove un capitolo è dedicato alla Stazione ferroviaria e a piazza Matteotti, centro intermodale della città del futuro.

La piazza avrà una diversa perimetrazione e sarà più grande e impreziosita da nuovi arredi urbani. A creare spazio anche l’ipotesi di demolizione della stazione Arst, le cui funzioni potrebbero essere trasferite (anche attraverso la costruzione di nuovi volumi) all’interno del parco ferroviario, all’interno della stazione dove oggi ci sono binari inutilizzati e vecchie officine.

L’ampia area del parco ferroviario è definita strategica per l’attuazione degli interventi di valorizzazione del centro storico e del fronte mare. Le ferrovie manterranno tutte le funzioni e gli spazi necessari, mentre le aree restanti potrebbero essere destinate a servizi di raccordo col terminal di passeggeri del porto e alla realizzazione  di uffici e servizi di raccordo con le strutture di viale Trieste e col nuovo verde attrezzato in via di realizzazione in via San Paolo.

Queste aree potrebbero essere destinate ad accogliere” spazi, servizi, abitazioni, e strutture per attività artigianali e produttive non pesanti (piccole officine, artigiani, ecc.), si legge nel documento, “e deve essere favorita la riqualificazione dei volumi della stazione ferroviaria per l’insediamento di servizi e attività commerciali. Deve essere verificata la possibilità di realizzare nuove volumetrie sul fianco della stazione Fs, ospitanti funzioni legate alle attività di scambio intermodale e il completamento dell’isolato delle “case dei ferrovieri”.

