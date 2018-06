Cinquanta grammi di cocaina, un etto di hashish, un chilo e mezzo di marijuana e 35 mila euro in contanti è quanto è stato ritrovato questo pomeriggio a Selargius, in località Su Planu, a seguito della perquisizione personale e domiciliare dei carabinieri del nucleo operativo della stazione locale nei confronti di Giorgio De Agostini, 27 anni, disoccupato con precedenti. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Uta.

Ultima modifica: 7 giugno 2018