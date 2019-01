Carpaccio di bue, culurgionis e maialetto, ecco il succulento menù per Berlusconi a Villasimius

Per iniziare carpaccio di bue rosso di Bonarcado e selezione di formaggi, a seguire bis di primi con malloreddus allo zafferano di Villasimius con porcini selvatici e salsiccia del campidano, e culurgionis ogliastrini, come secondo l’immancabile maialetto sardo il tutto innaffiato con un Carignano del Sulcis. In chiusura dolci, caffe e mirto.

Il prelibato menù riservato per l’occasione dallo chef Ranu del ristorante La Vela aperto appositamente per la visita di Silvio Berlusconi per il tour elettorale. Che ha gradito e non poco, allietando i commensali con battute, al suo solito. Si è infatti intrattenuto oltre il previsto e posticipato il volo, concedendosi generosamente per foto, video e selfie. Prima però di incipriasi il viso.

Ultima modifica: 19 gennaio 2019