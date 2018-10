“Caro Anas, non basta riparare: da novembre vogliamo il via alla nuova Sulcitana che arrivi sino a Pula”. Carla Medau, sindaca di Pula, fa una richiesta precisa all’ad di Anas Armani oggi sul cantiere della 195 ferita: “Chiediamo che parta subito il terzo lotto, quello della nuova strada sino a Pula. Armani mi ha rassicurato sul fatto che i lavori andranno spediti, ma ora l’Anas deve farsi carico anche dell’infrastruttura più importante, quella che deve collegare Cagliari con Capoterra e Capoterra con sarroch. Il percorso va pensato e studiato integralmente, non solo ampliano alcune parti. Qui bisogna garantire una viabilità funzionale e adeguata per tutti i veicoli che passano in tutta la costa sud occidentale. Il terzo lotto che riguarda Villa San Pietro e Pula è tristemente fermo: ho rappresentato la preoccupazione della nostra gente, chiedo la maggiore velocità nell’avvio di questo tratto di strada, il capo dell’Anas mi ha garantito che fra ottobre e novembre verrà a farci visita e che in quel periodo sarà chiusa la contabilità ”.

La vera notizia è dunque questa, come spiega la sindaca Carla Medau: “L’Anas ci ha garantito che dai primi di novembre partirà l’iter anche per il tratto di Pula”.

