“Caro 2019, porta via da Cagliari l’ansia e i cartelli della pulizia delle strade”

L’anno nuovo tutta l’ansia ed i cartelli si porti via. Dai mastelli per tutti, alla sovrattassa per lo svuotamento e la pulizia dei “Mastelloni” (dicasi mastelli condominiali), come della quantità di nuove aziende di trasporto abbiamo già detto nel precedente articolo, vi è un altro problema, un problema di salute pubblica individuale e generale. “La su stress”, tensione psicofisica data dall’ansia e della preoccupazione per la pulizia stradale: che giorno è, quando abbiamo parcheggiato, dove abbiamo sostato? Cartelli sfuocati che si stagliano nel cielo blu, cartelli all’ombra, cartelli… poi cartelli senza giorno e guardandoli capisci che per quanto la voglia mitigare l’ansia aumenta e diventa insonnia.

È necessario un taccuino per ricordarci il giorno in cui vengono effettuate le pulizie ed il lavaggio stradale, se vivi in una piazza ad ogni incrocio trovi un cartello di divieto di sosta con indicato l’avviso per giorni diversi, nei quali è fatto divieto di sostare. Si può vietare tutto ma è vietato farci venire l’ansia. “Mastelloni” per tutti ed ansia per tanti, avete un’agenda da regalare? Cartelli per tutti, speriamo che l’anno nuovo li porti via.

Ultima modifica: 28 dicembre 2018