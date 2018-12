Carloforte, svolta “green” in arrivo. Il sindaco Puggioni: “Parco marino di livello nazionale a San Pietro”

Importanti novità per la salvaguardia e la valorizzazione dei territori di Carloforte. A darne notizia è il sindaco Salvatore Puggioni che ha avviato tutte le procedure per prendere in seria considerazione l’ipotesi di istituire un Area Marina Protetta nei mari dell’Isola di San Pietro. “Istituire un parco marino di livello nazionale nel nostro territorio – spiega il sindaco – appare oggi una scelta che potrebbe risultare molto importante, nella prospettiva di garantire le condizioni per uno sviluppo economico e sociale della nostra Isola, ma che appunto per questo va valutata con il massimo scrupolo e attenzione”. È stato affidato l’incarico alla società Criteria, che opera nel campo della pianificazione, progettazione e valutazione ambientale, per capire pro e contro dell’istituzione dell’Area Marina Protetta e per definire i passi necessari “al fine di avviare un percorso di progettazione dal basso, con i cittadini, di un modello di gestione delle risorse territoriali e sociali finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico che vorremo darci”.

Non solo: è stata firmata una convenzione con il Comune di Villasimius e l’Area Marina Protetta di “Capo Carbonara” “per avere un affiancamento tecnico scientifico a titolo gratuito da parte di chi da anni sta dimostrando di aver maturato una importante esperienza di gestione e valorizzazione delle risorse ambientali congiunta con lo sviluppo economico del territorio”. Una scelta che sarà ben valutata insomma, affinché vengano ben studiati tutti gli aspetti inerenti al progetto finalizzato alla crescita e all’ affermazione del territorio, delle risorse culturali, ambientali, storiche e sociali di Carloforte. “Nei prossimi mesi – conclude Salvatore Puggioni – continueremo gli incontri di approfondimento, e la partecipazione informata e consapevole dei nostri concittadini sarà fondamentale per capire quali passi fare insieme”.

Ultima modifica: 30 dicembre 2018