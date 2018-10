Carla Medau: “Aspettiamo la nuova Sulcitana da più di 20 anni, la rabbia è più che giustificata”

“Pensiamo ad esempio alla Saras: tante persone ignare di un pericolo così alto si sono messe in macchina”. La sindaca di Pula Carla Medau in diretta su Sintony e Casteddu Online ha parlato della terribile giornata dell’alluvione a Capoterra che ha portato al doppio crollo sulla Sulcitana: “Il grido di allarme lo abbiamo lanciato in tante occasioni: qui non si trattava solo di salvare una stagione turistica ma di mettere al riparo la vita e l’incolumità dei cittadini. E di collegare un territorio che da solo rappresenta una parte importante dell’economia sarda, con il turismo e con la Saras. Ci dispiace infinitamente per la città di Capoterra colpita da un’alluvione che mette in ginocchio un intero territorio, la paura è tanta. Per molte ore siamo rimasti completamente isolati, queste sono problematiche che la Regione e il governo dovranno affrontare tempestivamente. Allerta in ritardo? L’allerta rossa non era prevista, era solo gialla, comprendo le perplessità di molti cittadini. Intorno alle 12,30 è arrivata l’ufficialità della gravità della situazione e solo in quel momento abbiamo potuto chiudere le scuole. In questo momento per raggiungere Cagliari da Pula bisogna passare da Nuxis e Carbonia”.

Carla Medau fotografa una situazione da incubo che oggi hanno vissuto migliaia di automobilisti e pendolari: “Le immagini danno il segno di una frattura, di una Sardegna divisa e interrotta da un mare d’acqua arrivato a circondare le abitazioni devastando la strada. Il ripristino della viabilità non sarà immediato, all’altezza di Maramura i danni sono ingenti. La nuova strada a quattro corsie la aspettiamo da più di 20 anni: la rabbia è più che giustificata”. Nelle pagine Fb di Casteddu Online e Radio Sintony potete trovare l’intervista completa alla sindaca di Pula Carla Medau.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018