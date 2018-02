Cardioprotette 184 società sportive, Buono: “Mio impegno per il bene della Sardegna è realtà”

La Regione Sardegna ha deciso di dare a 184 società sportive

dilettantistiche un contributo per acquistare un defibrillatore; altre

58 società sono in aspettativa. Un grande passo avanti che non solo

permetterà a questi centri sportivi di adeguarsi all’obbligo previsto

dal decreto Balduzzi, «ma è soprattutto un’occasione per dare il meglio

che possiamo ai nostri ragazzi: tutelare la loro vita e non leggere più

quegli orribili fatti di cronaca che avremmo forse potuto evitare con un

minimo di senso di responsabilità in più».

Queste le parole di Simona Buono, fondatrice di Distribuzione

Defibrillatori e consulente impegnata da tempo in una campagna di

sensibilizzazione che possa portare i Dae dentro ogni spazio vitale.

«Due anni fa – racconta – portai in Regione i miei studi sull’argomento,

e la Giunta finanziò 400 mila euro perché le realtà sportive potessero

avere un contributo pubblico che permettesse loro di diventare luoghi

sicuri per i nostri ragazzi. Ad ascoltarmi e a portare avanti la

battaglia con me furono i consiglieri Anna Maria Busia e Roberto

Cappelli. Ma anche il presidente del consiglio Gianfranco Ganau

partecipò con piacere al convegno da me proposto “Salvare una vita si

può…entro cinque minuti. La cardio-protezione a portata di tutti col

semplice utilizzo del defibrillatore”. Fu un successo in Consiglio, poi

in Giunta, e oggi vedo che il nostro progetto è diventato realtà, un

sogno realizzato». Per la consigliera regionale del Centro Democratico

Sardegna Anna Maria Busia, si tratta di una vittoria che ha visto

l’impegno in Consiglio regionale del suo partito. «Ci siamo battuti, noi

del Centro democratico, fin dall’inizio della legislatura affinché si

arrivasse a questo risultato. Sicurezza, salute e sport sono le tre esse

vincenti sulle quali puntare il massimo dell’attenzione per avere tutti

una vita migliore».

Da tempo Simona Buono si occupa di diffondere il tema della

cardioprotezione con numerose iniziative attraverso le quali ha

cardioprotetto ristoranti, stabilimenti balneari, uffici. «Ma la mia

campagna è senza scopo di lucro, volevo solo che la politica facesse

qualcosa per la Sardegna. Oggi posso dire di essere soddisfatta».

Ultima modifica: 13 febbraio 2018