Carbonia, un altro anziano cade e si ferisce a causa dei marciapiedi dissestati

Ennesimo incidente a Carbonia a causa dei marciapiedi dissestati. Solo un mese fa una giovane donna si è dovuta rivolgere al pronto soccorso dell’ospedale Sirai per il suo bambino dopo essere inciampato e caduto mentre camminava sul marciapiede in via Della Vittoria riportando un trauma facciale e varie escoriazioni. La vigilia di Natale, invece, è caduto rovinosamente a terra in via Angioy un anziano signore che, dopo essere stato soccorso dai passanti, è stato necessario anche l’intervento del 118 per una ferita alla testa.

“Questa è l’ennesima persona anziana che cade in cittĂ a causa del marciapiede disconnesso – scrive Manono Mureddu – sperando che non si sia fatta niente di serio (mi dicono che ha battuto violentemente la testa – il fatto è avvenuto mezz’ora fa in Viale Trento), quando si ha intenzione di intervenire seriamente per mettere in sicurezza strade e marciapiedi di Carbonia?

La situazione, sta diventando insostenibile e pericolosa. Un marciapiede disastrato può rivelarsi una trappola assai pericolosa”.

Ultima modifica: 5 gennaio 2019