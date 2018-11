Carbonia, svaligiato il tabacchino. L’ira del proprietario: “Dobbiamo tornare al far west”?

Questa notte è avvenuto l’ennesimo furto a Carbonia. È stato preso d’assalto e svaligiato un tabacchino in via Barbagia. Ingenti i danni che i malviventi hanno causato al locale dal quale sono stati sottratti soprattutto gratta e vinci e tabacchi. Tanta l’indignazione riguardo all’accaduto da parte dei concittadini del proprietario che, attraverso i social, hanno espresso anche solidarietà e vicinanza. “Avevo telecamere interne ed esterne con sensore volumetrici e in più vigilanza notturna; non è servito a nulla. Mi hanno messo in ginocchio per un po di tempo sino a poter recuperare” racconta un uomo. “Non è possibile che nel giro di qualche mese abbiano svaligiato diversi negozi e ancora non siano stati beccati. Ma cosa dobbiamo fare? Tornare al Far West?”

Ultima modifica: 27 novembre 2018