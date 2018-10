Carbonia, offesa da un ragazzino: sindaco pubblica gli insulti su facebook

Con una offesa e una parolaccia, un ragazzino ha invitato il sindaco di Carbonia a emanare l’allerta meteo i giorni scorsi. “Ajo….metti la…..di allerta”. Paola Massidda ha deciso di pubblicare e commentare l’accaduto con una nota.

“QUESTO POST SU INSTAGRAM VINCE IL PREMIO ALLERTA METEO 2018.

Nelle prossime ore contatterò i genitori e inviterò il giovane concittadino che ha scritto questo post in Comune, per spiegargli come funziona il sistema della Protezione Civile e i poteri del Sindaco in ordine alla prevenzione dei danni, da eventuali calamità naturali”.

Scrive così sui social il primo cittadino di Carbonia, dopo aver letto l’invito assai inopportuno da parte di un ragazzino che ha chiesto, forse senza nemmeno saperne esattamente il significato, di attivare le procedure di allerta massima per il maltempo.

Piena solidarietà dalla maggior parte di tutti coloro che hanno commentato l’accaduto. “Chapeau!!! Dieci e lode in educazione civica. Peccato che non si insegni più nemmeno in famiglia. Sconfortante” si legge. “Coinvolgere anche i genitori del giovane alunno potrebbe essere uno strumento educativo.

Riproporre l’educazione civica a scuola, forse, non sarebbe male!

Purtroppo per molti giovani l’educazione è un optional; per quanto riguarda l’offesa, questo vale anche per molti adulti che tramite social hanno peccato di stile, ricordo a tutti coloro che il primo cittadino è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale, che in questi casi dimostra che una buona lezione di educazione civica è più giusta”.

(Nella foto il post pubblicato scritto dal ragazzo e pubblicato dal sindaco)

Ultima modifica: 31 ottobre 2018