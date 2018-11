Carbonia, scoppia una lite e minaccia il vicino con la pistola: denunciato 65enne

Minacciato con un’arma da fuoco dal vicino di casa. La discussione è scoppiata questa mattina a Carbonia a causa di rumori molesti e l’uomo di 65 anni, di origini nuoresi, in preda alla collera avrebbe preso una pistola, che deteneva legalmente, e armandola raggiunto il vicino “molesto”. La vittima è fuggita di casa in preda al panico lasciando addirittura la porta aperta per recarsi in caserma.

I militari della stazione di Carbonia si sono messi subito alla ricerca del vicino armato. Dopo aver perquisito la macchina e la casa hanno trovato la pistola, con ancora il colpo in canna e un revolver carico. Armi regolarmente denunciate ma che insieme alle munizioni sono state ritirare e sequestrate. L’uomo è stato denunciato.

Ultima modifica: 12 novembre 2018