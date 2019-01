Carbonia piange la “mamma” della Vespa, a 92 anni muore Anna Di Naro

Anna Di Naro non c’è più. Se ne va a 92 anni la “mamma” di tantissimi vespisti sardi. Da tempo in pensione, la Di Naro, “dagli anni Sessanta, con la scomparsa del marito, aveva preso le redini dell’attività , la Sub Agenzia Piaggio di Carbonia, e ad occuparsi dei rapporti con il Vespa Club Carbonia, al quale lei stessa era tesserata”. Così si legge nella pagina ufficiale Facebook del “Vespa Club Carbonia, fondato nel 1956”. “Ormai 92enne, si era da tempo ritirata a vita privata e viveva a Sinnai con la figlia. Il Vespa Club Carbonia si stringe alla famiglia e a tutti i suoi affetti”. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, in molti le hanno dedicato l’ultimo saluto nella parrocchia di San Ponziano a Carbonia, dove oggi si è svolto il funerale.