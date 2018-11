Carbonia, istituti superiori sott’acqua: “Allagamenti e infiltrazioni, ma la scuola resta aperta”

E’ una situazione difficile quella che stanno vivendo gli studenti di Carbonia, in particolare i ragazzi che frequentano gli istituti superiori “Gramsci Amaldi” e il “Giovanni Maria Angioj”. Le abbondanti piogge di oggi hanno allagato i corridoi interni; il piazzale esterno è pressoché impercorribile. Sinora non è stata disposta alcuna ordinanza affinché le scuole vengano chiuse. Protestano le mamme degli studenti e non solo loro.

” Questo è “l’Angioj”. Mezza Carbonia è sott’acqua; domani? Scuole aperte?”. “Le scuole cadono a pezzi, ci piove dentro, non a norma, piazzali che quando piove diventano paludi, pensiline inesistenti, i pendolari rientrano a casa come se avessero passato una giornata di pesca in alto mare” segnala un cittadino. Non va meglio per gli studenti dell’istituto “Amaldi”.

“Oggi mi sono recata presso la Provincia a Carbonia e il funzionario ha preso subito in mano la situazione ed è andato a controllare di persona e ha garantito a me e alle altre mamme della seconda C del Liceo Linguistico che verranno subito effettuati i lavori di manutenzione straordinaria poiché è da sabato che abbiamo deciso di lasciare a casa i nostri ragazzi”.

Non solo enormi pozzanghere che metterebbero a disagio chiunque, ma ciò che si scorge dentro le aule di questa scuola sono evidenti e abbondanti infiltrazioni di acqua che hanno danneggiato le mura in maniera molto vistosa e pericolosa per la sicurezza e la salute degli studenti.