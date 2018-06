Carbonia, insetti in cucina: chiuso un ristorante cinese

Insetti in cucina. Molte e sospensione per un ristorante cinese a Carbonia. I carabinieri, coadiuvati da personale specializzato del Nas carabinieri di Cagliari, hanno ispezionato un locale etnico di Carbonia, operante nel settore della ristorazione cinese. Qui hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie per la presenza diffusa di insetti nel vano cucina e nei locali di distruzione di alimenti e bevande. In particolare i carabinieri hanno verificato l’assenza di procedure ordinarie di pulizia e manutenzione. Al responsabili hanno contestato l’ omessa applicazione delle procedure di autocontrollo. L’attività imprenditoriale è stata immediatamente sospesa ed è stata comminata la sanzione amministrativa di 3 mila euro e sono state dettate specifiche prescrizioni di adeguamento agli standard igienico sanitari.

Ultima modifica: 1 giugno 2018