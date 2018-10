Carbonia, il bandito beffato nella rapina: il titolare dell’agenzia lo disarma e lo mette in fuga

Colpo non riuscito all’agenzia di scommesse di Carbonia. Il titolare, Valentino Vadala, riesce a disarmare il bandito e poi su Fb lancia un appello: “Chi sa qualcosa mi contatti”. Alle 20.21 circa a Carbonia, i carabinieri sono intervenuti in piazza della Repubblica dove, poco prima, una persona armata di pistola e con il volto travisato da passamontagna, aveva fatto irruzione nell’agenzia di scommesse Gold Bet, intimando al proprietario di consegnarli l’incasso. Il proprietario ha subito reagito all’azione minacciosa, disarmando il malvivente. La pronta reazione del proprietario ha scoraggiato il malvivente che si è dato alla fuga. Nel corso del sopralluogo i militari hanno appurato che la pistola era un’arma giocattolo. Al momento sono ancora in atto le ricerche per individuare l’autore del reato, che, dalle prime investigazioni effettuate dai militari dell’Arma, pare sia un soggetto del luogo.

Ultima modifica: 22 ottobre 2018