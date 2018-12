Crolla un pezzo di soffitto mentre cucina: ferita una donna a Carbonia

Un improvviso frastuono e poi una pioggia di calcinacci e detriti. Questo è quanto accaduto poche ore fa in una delle abitazioni comunali a Carbonia in via Costituente, già più volte segnalata agli organi competenti per vari problemi causati da alcune infiltrazioni d’acqua. Una donna è rimasta ferita in testa, colpita dalle macerie che l’hanno sorpresa all’ora di pranzo mentre era intenta ai fornelli per la preparazione del pasto. Illesi fortunatamente i figli della donna che, in quel momento, non erano vicino alla mamma.

Il fatto è stato segnalato da Francesca Marongiu, blogger di Carbonia, che ha commentato così l’accaduto. “Sono scioccata e inorridita da madre. Una mamma, ospite delle case comunali di via Costituente a Carbonia, prepara da mangiare tranquillamente. Ma all’improvviso le crolla il soffitto in testa. Fortuna o miracolo i due figli non erano nei paraggi. Le vogliono mettere in sicurezza queste case o dobbiamo aspettare il morto?” scrive Marongiu.

Sul posto è presente il consigliere comunale Manolo Cossu per verificare quanto accaduto. La donna ferita invece è dovuta ricorrere a una consulenza medica presso il pronto soccorso.

Ultima modifica: 4 dicembre 2018