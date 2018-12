Carbonia compie 80 anni, festa in piazza con maxi torta da 4 mila porzioni

Sono in corso i festeggiamenti per gli ottant’anni di Carbonia. Una torta da 4000 porzioni, stelle di Natale, luminarie e proiezioni di vecchie immagini animano piazza Roma invasa da centinaia di persone. Le candeline sono state spente da Paola Massidda, sindaco della città, e da tutta la giunta comunale che ha partecipato all’evento clou della manifestazione “Natale Insieme”. Otto pasticceri hanno realizzato, sfornato e assemblato la lunga torta di pan di Spagna e panna montata offerta ai partecipanti dell’evento. “Carbonia festeggia i suoi 80 anni con numerosi eventi, ospiti importanti e un Natale speciale fatto di luci, concerti, animazione in piazza, BabboNatale, showcooking, giochi, giostre e tanti regali. Ma il regalo più bello – scrive Laola Massidda – è la gente. I miei concittadini che passeggiano, fanno il girotondo delle aiuole illuminate, chiacchierano, fanno foto. E’ davvero il regalo più bello che si può fare alla nostra città: viverla, popolarla, ammirarla, esserne fieri. Lo sforzo di noi tutti, comprese le numerose associazioni e operatori commerciali che si sono uniti per organizzare un grande evento di Natale, è diretto ad ottenere questo: una città viva, accogliente e più bella che mai. I nostri ospiti che in questo mese arriveranno anche da lontano, dovranno portare via con loro il ricordo della nostra città straordinaria e la voglia di tornarci al più presto”

Ultima modifica: 18 dicembre 2018