Carbonia, bimbo inciampa nel marciapiede disastrato e finisce in ospedale: la delusione della mamma

Un marciapiede disastrato può rivelarsi una trappola assai pericolosa. Lo sa bene D.V., giovane donna di Carbonia, che si è dovuta rivolgere al pronto soccorso dell’ospedale Sirai per il suo bambino dopo essere inciampato e caduto mentre camminava sul marciapiede.

Doveva essere una mattina come tutte le altre; colazione e poi dritto a scuola. Ma il percorso, effettuato tante volte, tutti i giorni, insidioso per via di buche e avvallamenti superati sempre senza problemi, questa volta ha tratto in inganno il giovane scolaro che è letteralmente volato in terra sbattendo violentemente il viso. Escoriazioni un po’ ovunque, sangue e tanto spavento hanno reso necessario il rientro a casa. Dopo poco tempo però, un forte dolore al collo e alla testa non hanno fatto esitare un attimo la mamma del bambino a richiedere una consulenza medica presso il pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

Trauma facciale, quarantotto ore in osservazione e una settimana circa di collare. Questa è la prognosi alle dimissioni. “Via Della Vittoria a Carbonia. Grazie al marciapiede il bambino è caduto mentre andava a scuola in via Mazzini. Quel tratto di marciapiede è stato già segnalato per altri casi simili. Ma nonostante tutto non hanno mai fatto nulla per evitare ulteriori situazioni analoghe” spiega la donna. Ora il bambino sta un po’ meglio. A distanza di ventiquattro ore dall’accaduto “ha mangiato e sembra più sereno, anche se avverte dolore al viso e al collo. Però è a casa. E questo già mi conforta”. L’amministrazione comunale di Carbonia esprime dispiacere per l’accaduto ma rassicura “che entro l’anno andranno in gara i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di alcune strade cittadine, tra le quali il tratto alto di via Della Vittoria” spiega il vicesindaco Gian Luca Lai.

Ultima modifica: 30 novembre 2018