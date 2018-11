Carambola nella notte in viale Monastir: autocarro si schianta contro due auto in sosta, marocchino rifiuta l’alcoltest

Incidente stradale questa notte in viale Monastir. Un cittadino marocchino di 28 anni alla guida di un autocarro Ford transit risultato al controllo privo di assicurazione e revisione, mentre percorreva il viale Monastir ha perso¬† il controllo del mezzo all’altezza del civico 83 andando ad urtare violentemente due auto in sosta: una Citroen Picasso, risultata anch’essa senza assicurazione, e una Ford Fiesta. Il conducente del veicolo dell’autocarro si √® rifiutato di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, motivo per il quale si proceder√† alla sua denuncia all’autorit√† giudiziaria e al ritiro della patente di guida. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Ultima modifica: 1 novembre 2018