Capoterra, un nuovo campetto in erba sintetica a Residenza del Poggio: scuole a misura di sport

Un campetto in erba sintetica per lo svolgimento delle attività motorie e didattiche delimitato da una nuova recinzione adiacente all’ingresso dell’edificio scolastico di Residenza del Poggio. Alla presenza del Sindaco Francesco Dessì e dell’assessore ai Lavori pubblici Silvano Corda e di una nutrita rappresentanza di genitori, insegnanti e rappresentanti del plesso scolastico, questa mattina si è svolta la cerimonia di consegna del nuovo impianto sportivo adibito all’esercizio dell’educazione fisica degli alunni della scuola elementare all’ingresso della lottizzazione poggina.

Prosegue, dunque, il piano di ammodernamento ed efficientamento degli edifici scolastici intrapreso dall’amministrazione: il costo dell’opera è pari a 12 mila euro di fondi comunali. “Con questo ulteriore intervento-spiega il Sindaco Francesco Dessì – abbiamo soddisfatto le richieste provenienti dalla dirigenza dei vari plessi scolastici presenti sul territorio, garantendo agli alunni lo svolgimento delle attività didattiche in impianti all’avanguardia e confortevoli”. Oltre alla posa del nuovo tappeto in erba sintetica si è provveduto a sistemare una robusta recinzione lungo il perimetro del campetto, al fine di garantire la sicurezza degli scolari durante le attività didattiche. Soddisfatto anche l’assessore ai lavori pubblici Silvano Corda: ” Prosegue il nostro programma di riqualificazione e messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici comunali. Annuncio i prossimi interventi nelle scuole di via Veneto e alla Residenza del Sole in via Serpentara”

Ultima modifica: 28 settembre 2018