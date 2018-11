Capoterra si commuove per Maristella: successo per la passeggiata in rosa per la prevenzione ai tumori. Nella foto del nostro Davide Loi, un paese intero che si è ritrovato questa mattina per la passeggiata “Un fiocco rosa per Maristella”, presenti anche i sindaci di Capoterra e Pula per una bella iniziativa nel ricordo della donna morta un mese fa a causa di un male incurabile. Tutto il ricavato della vendita delle magliette è stato devoluto in beneficenza per la RICERCA E CURA DEI TUMORI

Ultima modifica: 18 novembre 2018