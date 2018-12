Capoterra, multe salate a chi spara botti e petardi: 50 euro per ogni boom proibito a Capodanno. L’ordinanza è firmata dal sindaco Francesco Dessì: il Comune di Capoterra in prima linea per proteggere gli animali ed evitare possibili incidenti. L’ordinanza è stata pubblicata sul sito del Comune.

Ultima modifica: 31 dicembre 2018