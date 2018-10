Capoterra, “miracolo” durante l’alluvione: donna incinta rompe le acque, salvata e portata al Policlinico

Storia a lieto fine a Capoterra, durante l’alluvione. Una donna incinta è stata soccorsa da una pattuglia della polizia. Alla giovane le si erano rotte le acque, ma non riusciva a raggiungere l’ospedale. Gli agenti sono intervenuti subito, scortandola sino al Policlinico di Monserrato.

Lì, grazie alle perfette cure dei medici, è riuscita a partorire. Tutto, quindi è andato per il meglio. La notizia è stata data su Twitter dalla Polizia di Stato: “Nel cagliaritano anche # poliziadistato in aiuto nei soccorsi. Donna incinta con acque rotte è stata scortata da # Volante al policlinico perché a causa delle alluvioni non riusciva a raggiungere l’ospedale dove ha partorito assistita dai medici”.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018