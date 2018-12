Capoterra, minaccia gli avventori di un pub poi lancia un vaso contro il muro dei vicini: arrestato

Notte movimentata a Capoterra, in manette per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale è finito un 62enne del posto. L’uomo in evidente stato di agitazione psicofisica ha prima importunato e minacciato gli avventori del pub Old Style di via Gramsci, che hanno chiamato i carabinieri. Riportato a casa, l’uomo non pago un’ora dopo ha lanciato dei vasi contro il muro di un’abitazione e inveendo contro i vicini. Sul posto sono nuovamente intervenuti i militari, uno di loro è rimasto ferito dall’uomo. Che comunque è stato arrestato, ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.

Ultima modifica: 16 dicembre 2018